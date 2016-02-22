شرطة النقل تعيد طفلا معاقا ضل الطريق فى المترو إلى والده

تمكنت شرطة النقل والمواصلات من إعادة طالب معاق إلى والده بعدما ضَل الطريق فى المترو.

تلقى قسم شرطة أول مترو الأنفاق إخطارا من الخدمة الأمنية المعينة فى محطة حلوان لمترو الأنفاق، بالعثور على طفل تائه (تبدو عليه ملامح الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة) بالمحطة.

و تبين أن الطفل يدعى" حسام م"، وبالبحث فى دليل الهاتف الأرضى، تم التوصل لرقم هاتف جد الطفل، وبالاتصال به حضر والد الطفل إلى المحطة، وأكد أن الطفل ابنه، وأنه يبلغ من العمر 12 عاما طالب بالصف الثالث الابتدائى فى مدرسة الشهيد على طلعت بحدائق القبة، وعقب خروج ابنه من المدرسة ضل الطريق عن المنزل.

وقدم والد الطفل الشكر لرجال الشرطة وعبر عن امتنانه للجهد المبذول فى إعادة ابنه، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المذكرة رقم 6/91 أحوال قسم شرطة أول مترو الأنفاق.



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