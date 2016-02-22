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إيران تتحدى السعودية وتعلن دعمها للحكومة والجيش اللبنانيين

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إيران تتحدى السعودية وتعلن دعمها للحكومة والجيش اللبنانيين إيران تتحدى السعودية وتعلن دعمها للحكومة والجيش اللبنانيين

أخبار إيران

أعلن جابرى أنصارى، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، دعم بلاده، بشکل کامل، للحکومة والجيش فى لبنان، واستعدادها للتعاون مع الحکومة اللبنانية فى مختلف المجالات.

وقال "أنصارى"، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، إننا لم نتلق طلبا رسميا من قبل الحکومة اللبنانية لتعويض لبنان عن قطع المساعدات ، مضيفا أن بلاده أعلنت سابقا استعدادها وعلى أعلى المستويات لتقديم المساعدات للجيش اللبنانى، الذى يعتبر رمزاً للوحدة الوطنية وحاملاً للسيادة ويقف فى مواجهة الإرهاب.

واتخذت المملكة العربية السعودية قرارها بوقف المساعدات العسكرية للجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى.

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