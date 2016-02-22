طفلة متأخرة ذهنياً تتسبب فى وفاة رضيعة تخيلتها "دمية" بالإسكندرية

"أنا كنت بلعب بعروستى نونا اللى كان الجيران سارقينها منى، وأخذتها من على السرير، وطلعت بيها فوق السطح، وقلعتها هدومها علشان أغيرلها، وفضلت أدورلها على هدوم جديدة، بس ملقتش، فخبتها فى دولاب قديم كان موجود على السطح، ونزلت أجيبلها هدوم من عندى، بس بعدين لقيت كل الناس بتصرخ فين نونا، وأنا خفت وقلتلهم مكانها بس بعدين قالولى إنها ماتت".

بكل براءة بكت الطفلة التى لم تتجاوز السابعة من عمرها أمام المقدم خيرى نصار رئيس مباحث قسم شرطة المنتزة ثان فى الإسكندرية، والمتهمة بقتل رضيعة عمرها 6 أشهر بعد قيامها بأخذها من على سرير منزلها أثناء غياب والدتها، ونقلها إلى أعلى سطح منزلها فى الطقس السئ ونزع ملابسها عنها، وسحلها على الأرض ومعاملتها باعتبارها دمية.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار علاء فرج رئيس النيابة أن أهالى شارع العبد بمنطقة المعمورة البلد، أصابتهم حالة من الذعر إثر فقدان الطفلة منى صبحى من منزلها، وبالبحث أدركوا قيام الطفلة "م.م " 7 سنوات متأخرة فكرياً بوضع الطفلة داخل دولاب خشبى قديم أعلى سطح منزلها بعد نزع ملابسها عنها واللعب معها باعتبارها دمية.

وكانت مباحث قسم شرطة المنتزة ثان التى أجراها الرائد ياسر القطان، كشفت إصابة الطفلة بحالة ذهنية متأخرة وميلها للعنف، وقيامها بخطف الطفلة أكثر من مرة، و ميلها إلى اللعب بعنف مع الدمى.

وفى نفس السياق باشرت النيابة التحقيقات، وقررت إيداع الطفلة إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع طبقاً لقانون الطفل.

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