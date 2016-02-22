كورة بلس – بانجي هو اسم اللعبة واللاعبين والحكم وكل شئ آخر

عندما يمرر "بانجي" الكرة لـ "بانجي" الذي بدوره يصوبها خطيرة ليتصدى لها "بانجي" بمهارة ويحولها لركنية يشير لها حكم الساحة.. والذي يدعى؟ بانجي بالطبع!

لا ليس خيالا ، حدث ذلك في عام 2012 عندما تم تنظيم مباراة كرة كامل أعضائها من لاعبين ، حكام و طاقم طبي يحملون اللقب "بانجي" حتى تميمة حظ الفريقين حملت ذات اللقب .. في إطار دعائي لصالح الـ "أنجليان كومبينيشن ليج" وهو أحد الدوريات في انجلترا ويقع في مرتبة الدرجة السابعة من نظام دوريات الهواة والتي تقبع بدورها تحت درجات الدوريات الإحترافية في انجلترا .

لذلك لا تتفاجأ عندما تجد "كريس بانجي" سائق سيارة النقل المتقاعد صاحب ال 57 عاما يركض بحماس لتسجيل هدف أو منع آخر.. وأنه استغل المباراة كفرصة لزيارة باقي عائلة بانجي في بريطانيا .

وسيكون أمرا اعتياديا أن تعرف أن الحكم "جون بانجي" حضر هو وابنيه من أستراليا للمشاركة في المباراة .

وبالطبع سيكون من الطبيعي إذا عرفت ان المهاجم الأول لأحد الفريقين "بانجي" هو طفل احتفل لتوه بعيد ميلاده الحادي عشر.

الجدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل 6-6 ، ولن أهين ذكائك واخبرك أن الأهداف جميعها تم تسجيلها عن طريق "بانجي" .

علق على تلك المباراة "سام ديلايني" وهو العنصر "اللا بانجي" الوحيد الذي شارك بشكل او بآخر في المباراة ، وأشار إليها قائلا : "هذه أسهل مباراة أعلق عليها طوال حياتي"

إيرادات تلك المباراة تم توجيهها لأحد الجمعيات الخيرية في انجلترا التي تهدف لمساعدة المحتاجين .

وكانت تلك المباراة شاهدا على قدرة كرة القدم أو دعنا نقول قدرة "بانجي" على تجميع البشر من مختلف القارات بهدف واحد ، وهو ركل تلك الساحرة المستديرة .

--

هذا المحتوى مقدم بالتعاون مع صفحة كورة بلسعلى فيسبوك