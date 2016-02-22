بسبب مرض نادر.. طفل يعانى من تضخم وارتخاء الشفتين واللسان بصورة مرعبة

سلطت صحيفة ديلى ميل البريطانية الضوء على قصة مأساوية لصبى من دولة زيمبابوى يبلغ من العمر سنة واحدة ويعانى من تشوه الوجه وتضخم وارتخاء الشفتين وأسرته تطلب النجدة لإنقاذ حياته.

وعانى الصبى "ماثى" من النمو المفرط للشفتين واللسان، والأطباء شخصوا حالته واكتشفوا انه يعانى من "الورم الوعائى الدموى"، وهو ورم حميد غير سرطانى من الخلايا البطانية، ولكن عائلته فقيرة لا تملك المال لدفع تكاليف العملية.

وأوضحت موديتور شوكو والدة الصبى بأن والده بلا وظيفة مربحة حيث كان يعمل فى سوبر ماركت، ولا يتحصل على الأموال اللازمة لدفع تكاليف العملية الجراحية التى تصل إلى 1300 دولار أمريكى.

وأوضح الباحثون أن الورم الوعائى الدموى هو ورم حميد ينبع من الخلايا التى تبطن الأوعية الدموية وتتكاثر هذه الخلايا بسرعة أكبر من المعتاد مسببة مجموعة من الأوعية الدموية الصغيرة التى تظهر على شكل كتل تحت أو على الجلد.

وأشار الباحثون إلى أن واحدا من كل 10 أطفال يعانون من الورم الوعائى الدموى الذى يكون أكثر شيوعاً لدى الفتيات والأطفال الخدج "المبتسرين".

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