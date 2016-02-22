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دراسة: علاج الأرق إلكترونيا يساعد فى تخفيف أعراض الاكتئاب

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دراسة: علاج الأرق إلكترونيا يساعد فى تخفيف أعراض الاكتئاب دراسة: علاج الأرق إلكترونيا يساعد فى تخفيف أعراض الاكتئاب
أفادت نتائج دراسة جرت فى أستراليا بأن علاج الأرق من خلال المواقع الإلكترونية قد يفيد أيضا المصابين بأعراض الاكتئاب للتخلص من اضطرابات انحراف الحالة المزاجية.

واختار الباحثون عشوائيا 1149 مشاركا للانخراط إما فى برنامج لعلاج انحرافات السلوك المعرفى والإدراكى من خلال المواقع الإلكترونية وإما فى برنامج تفاعلى للصحة لا يهدف أصلا لعلاج الأرق.

ومع علاج الأرق من خلال المواقع الإلكترونية تراجعت أعراض الاكتئاب بدرجة كبيرة فى نهاية برنامج مدته 6 أسابيع وفترة ستة أشهر أخرى من المتابعة وذلك بالنسبة إلى مجموعة المقارنة التى لم تتلق أى برامج.

وقالت هيلين كريستينسن مديرة معهد (بلاك دوج) وكبيرة الباحثين به والأستاذة بجامعة نيو ساوث ويلز باستراليا فى رسالة بالبريد الإلكترونى لرويترز هيلث "أفاد البرنامج الكثيرين فى مجال الصحة الذهنية".

وتبلغ تكلفة البرنامج الإلكترونى 135 دولارا لمدة 16 أسبوعا ويتضمن جلسات مدة الواحدة 45 دقيقة مع مراجعات تستمر 10 أسابيع وهو برنامج إلكترونى تماما لا يتدخل فيه الإنسان.

واستبعدت الدراسة من لا ينعمون بقدر كاف ومنتظم من النوم مثل الحوامل أو من يعملون بنظام نوبات العمل ومن لا يجيدون التعامل مع الانترنت ومن شخصت حالاتهم بالإصابة بأمراض نفسية منها الذُّهَان وانفصام الشخصية أو بسبب مرض الاكتئاب ثنائى القطب وهو مرض نفسى يتسم بنوبات متعاقبة من الكآبة والبهجة ما يدفع المريض إلى الإتيان بأفعال طائشة غير مسئولة لدى من يعالجون فى بعض الأحيان.

وتراجعت أعراض الاكتئاب بدرجة كبيرة لدى من يعالجون الأرق من خلال المواقع الإلكترونية وصلت لنسبة 71 فى المائة بالمقارنة بنسبة 42 فى المائة لدى مجموعة المقارنة.

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مصر 365

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