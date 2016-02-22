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قريبا.. استخدام أحدث تقنية لاستبدال الصمام الميترالى بدون جراحة

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قريبا.. استخدام أحدث تقنية لاستبدال الصمام الميترالى بدون جراحة قريبا.. استخدام أحدث تقنية لاستبدال الصمام الميترالى بدون جراحة
كشف الدكتور أحمد خشبة، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس عن أحدث تقنية علاجية لاستبدال الصمام الميترالى فى القلب باستخدام القسطرة ودون الحاجة لعملية جراحية، ما يعد أمراً مفيدا للغاية.

وأوضح د. خشبة أن هذه التقنية العلاجية تعرف باسم TMVI، وهى تشبه تقنية تافى TAVI المعروفة والمستخدمة فى استبدال الصمام الأورطى باستخدام القسطرة.

وأشار أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس خلال المؤتمر الدولى السنوى الذى تنظمه الجمعية المصرية لأمراض القلب اليوم الاثنين إلى أن هذه العملية الجديدة ثبت نجاحها وفاعليتها خلال التجارب الإكلينيكية التى أجريت على حوالى 20 مريضا فى العالم.

وتابع أستاذ أمراض القلب: صدرت توصيات بتطوير الصمام المستخدم للحصول على نتائج أفضل، مؤكداً أنه فى حال استمرار نجاح التجارب التى تجرى لاستبدال الصمام الميترالى، والذى يربط بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر فى القلب، باستخدام تقنية TMVE فإنه من المتوقع أن يبدأ استخدامها فى خلال مدة تتراوح بين 3 و4 سنوات.
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