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ميناء دمياط ينفي عودة خط الرورو التركي

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ميناء دمياط ينفي عودة خط الرورو التركي ميناء دمياط ينفي عودة خط الرورو التركي

ميناء دمياط – أرشيفية

نفت هيئة ميناء دمياط، ما نشر بشأن إعادة تشغيل خط الرورو التركي السابق تشغيله بين تركيا والموانئ المصرية ومنها ميناء دمياط.

أكدت الهيئة أن هذا الخبر عاري تمامًا من الصحة وأن هذا الخط قد تم إيقافه تمامًا عن دخول ميناء دمياط بالفعل إعتبارًا من 31/7/2014 تنفيذًا لقرارات المصرية بعدم تجديد الاتفاقية وأن الميناء لم يستقبل أية سفن تابعة لهذا الخط إعتبارًا من التاريخ المذكور.

وأنها قد تعاقدت على تدشين خط ملاحي جديد وهو خط تم التعاقد عليه بين شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع من طرف والخطين الملاحيين العالميين HAPPAG_LOYD الألماني وARKAS التركي من طرف أخر، وذلك لغرض تشجيع نقل الحاصلات الزراعية والبساتين المصرية إلى موانئ البحر الأسود عن طريق سفن حاويات وليست رورو لنقل الشاحنات كما كان من قبل.

وأضافت الهيئة، أن ميناء دمياط ينحصر دوره في هذا الشأن في تقديم خدمة متميزة في سرعة تراكي ومغادرة السفن شأنها في ذلك شأن جميع السفن المترددة على الميناء.

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