أخبار عاجلة

«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس شقيقين لسبهما رئيس "قضايا الدولة" فى بنها لركنه سيارته أمام محلهما

Google+ Print
حبس شقيقين لسبهما رئيس "قضايا الدولة" فى بنها لركنه سيارته أمام محلهما حبس شقيقين لسبهما رئيس "قضايا الدولة" فى بنها لركنه سيارته أمام محلهما
أمر خالد أباظة مدير نيابة قسم ثان بنها بحبس "شقيقين" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالتعدى على رئيس فرع هيئة قضايا الدولة ببنها بالسب، لركنه سيارته أمام المحل الخاص بهما.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد تلقيه مذكرة من رئيس فرع هيئة قضايا الدولة، بقيام شقيقين بالتعدى عليه بالسب داخل الهيئة، بسبب ركن سياراته أمام محل خاص بهما فى بنها.

وأكدت تحريات المباحث برئاسة العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية صحة الواقعة، وتبين أن المستشار رئيس فرع هيئة قضايا الدولة قام بركن سيارته أمام محل المتهمين، وعندما شاهداه قاما بالعدو خلفه داخل مقر الهيئة، وطلبا منه إبعاد سيارته عن المحل، وتعديا عليه بالسب وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365