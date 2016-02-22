حبس شقيقين لسبهما رئيس "قضايا الدولة" فى بنها لركنه سيارته أمام محلهما

أمر خالد أباظة مدير نيابة قسم ثان بنها بحبس "شقيقين" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالتعدى على رئيس فرع هيئة قضايا الدولة ببنها بالسب، لركنه سيارته أمام المحل الخاص بهما.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد تلقيه مذكرة من رئيس فرع هيئة قضايا الدولة، بقيام شقيقين بالتعدى عليه بالسب داخل الهيئة، بسبب ركن سياراته أمام محل خاص بهما فى بنها.

وأكدت تحريات المباحث برئاسة العميد حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية صحة الواقعة، وتبين أن المستشار رئيس فرع هيئة قضايا الدولة قام بركن سيارته أمام محل المتهمين، وعندما شاهداه قاما بالعدو خلفه داخل مقر الهيئة، وطلبا منه إبعاد سيارته عن المحل، وتعديا عليه بالسب وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.