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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى أبو صوير بالإسماعيلية

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القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى أبو صوير بالإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى أبو صوير بالإسماعيلية
ألقت مباحث مركز أبو صوير فى الإسماعيلية، القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى بقصد الدفاع.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد فهمى عبد الصمد رئيس مباحث أبو صوير ومعاونيه، بالقبض على المتهم "السيد.م"، 29 سنة عاطل مقيم عزبة الرمش ــ الواصفية دائرة المركز، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" محلى الصنع.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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