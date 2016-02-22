ضبط عاطل بحوزته 30 قطعة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين فى مطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمدينة مرسى مطروح، من ضبط عاطل بحوزته 30 قطعة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين، وتبين أنه مطلوب لتنفيذ حكم بالحبس فى قضية تبديد.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارا اليوم الاثنين، بضبط "على أ م أ ى "- 22 سنة، عاطل، مقيم العزبة الغربية بمدينة مرسى مطروح- المحكوم عليه فى القضية رقم 73282007 جنح مطروح تبديد حصر رقم 5842/2014 والمقضى فيها بالحبس شهر بجلسة 15 أكتوبر 2014 وبحوزته 30 قطعة لمادة الحشيش المخدر.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح وجارِ العرض على النيابة العامة.