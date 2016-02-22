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غدا.. رئيس البرلمان الأفريقى يلتقى نظيره المصرى والسيسى

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غدا.. رئيس البرلمان الأفريقى يلتقى نظيره المصرى والسيسى غدا.. رئيس البرلمان الأفريقى يلتقى نظيره المصرى والسيسى
يلتقى روجر أنكودو دانج رئيس البرلمان الأفريقى والوفد المصاحب له الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وعدد من الأعضاء، وذلك ضمن زيارته الرسمية لمصر، والتى تستغرق 4 أيام فى أول زيارة منذ انتخاب مجلس النواب المصرى، ويتم خلالها بحث عدداً من قضايا القارة السمراء.

وتأتى زيارة رئيس البرلمان الأفريقى، بهدف تقديم التهنئة للبرلمان المصرى وأعضائه بمناسبة انتخابهم، واستكمال خارطة الطريق وبحث دور البرلمانيين فى دعم مختلف القضايا الأفريقية.
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