إصابات فى مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال ببلدة قباطية

أعلن الهلال الأحمر بفلسطين وقوع إصابات بين مواطنين خلال مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة قباطية المحاصرة جنوب جنين شمال الضفة المحتلة.

وأوضح الهلال أن قوات الاحتلال التى تحاصر بلدة قباطية منذ أمس أطلق الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان أسفرت عن إصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم غازا مسيلا للدموع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد فرضت حصارا محكما على بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة أعاد للاذهان الحصار الذى فرضته أوائل شهر فبراير الجارى على البلدة.

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