اغتيال قائد محور أبين جنوب اليمن

>اغتال مسلحون مجهولون اللواء عبدربه حسين الإسرئيلى، قائد محور أبين، أثناء خروجه من منزله اليوم فى عدن جنوب اليمن.

وذكر موقع هنا عدن الإخبارى عن شهود عيان أن اللواء عبد ربه خرج من منزله برفقة سائقه وفجأة ظهر مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نصف نقل تحمل سلاح دوشكا وأطلقوا النار على سيارته، مما أدى إلى وفاته على الفور ومرافقه الشخصي، ولاذوا بالفرار، وهذه هى المرة الأولى التى يتم فيها استخدام سلاح الدوشكا بواقعة اغتيال بعدن.

وكان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قد عين اللواء عبد ربه حسين قائدا لمحور أبين قائدا للواء 15 مشاة فى شهر يناير الماضي.

ودوشكا هو مدفع رشاش مضاد للطائرات روسى الصنع يطلق أعيرة نارية عيار 12.7x108 ملليمتر ويخترق دروعا سميكة من على مسافة 500 متر ويمكن استخدامه ضد المشاة.

وتأنى عملية الاغتيال فى ظل عمليات الانفلات الأمنى التى تعانى منها عدن منذ تحريرها قبل 8 أشهر إذ شهدت عمليات اغتيالات لقادة عسكريين وأمنيين وقادة فى المقاومة الشعبية، بالإضافة إلى قاضيين ومواطنين، ولم يتم القبض على الفاعل فى كل العمليات .. كما تعرض محافظ عدن ومدير الأمن لعمليتى اغتيال فاشلتين خلال 40 يوما.