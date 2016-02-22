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إتفاق روسى إيرانى على تبادل الزيارات من أجل الحوار بشأن الأزمة السورية

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إتفاق روسى إيرانى على تبادل الزيارات من أجل الحوار بشأن الأزمة السورية إتفاق روسى إيرانى على تبادل الزيارات من أجل الحوار بشأن الأزمة السورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، عن اتفاق مع الجانب الإيرانى على تبادل الزيارات من أجل مواصلة الحوار المكثف بشأن أزمة سوريا.

وأكدت الخارجية الروسية - حسبما أوردت قناة ( روسيا اليوم ) - أن سلسلة الزيارات المتبادلة ستستمر، وذلك في معرض تعليقها على مكالمة هاتفية أجراها ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى، المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط، مع أمير عبد الهيان نائب وزير الخارجية الإيرانى.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الطرفين واصلا خلال المكالمة الهاتفية بحث القضية السورية، واتفقا على مواصلة الاتصالات المكثفة.

وأضافت الوزارة أن بوجدانوف سيتوجه قريبا إلى طهران لمواصلة الحوار مع القيادة الإيرانية.
>وكان وزير الدفاع الروسي قد زار - أمس - طهران، حيث التقى نظيره الإيراني حسين دهقان ورئيس الجمهورية حسن روحانى.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن شويجو سلم روحاني رسالة من الرئيس بوتين تتعلق بسير المفاوضات حول التسوية السورية.
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