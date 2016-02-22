محمد بن راشد يستقبل مدير عام صندوق النقد الدولي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل صباح اليوم السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي استعراض عدد من القضايا المالية والإقتصادية العالمية ودور صندوق النقد الدولي في دعم وتشجيع برامج التنمية الاقتصادية في الدول النامية التي تعاني نقص البنى التحتية والمشاريع التنموية خاصة الزراعية منها والتي توفر فرص العمل للشباب وتخفيف نسبة البطالة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة .

وقد أشادت السيدة لاغارد في هذا السياق بنسبة نمو الإقتصاد الوطني وقوته وتماسكه رغم المتغيرات الإقتصادية الإقليمية والدولية مرجعة ذلك الى السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادة دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الجدوى الإقتصادية التي ستصل بدولة الإمارات الى مستوى تحقيق التنمية المستدامة لشعبها خلال الأعوام القليلة القادمة. كما اشادت لاغارد بدور المرأة الاماراتية في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية. ونوهت بالدور البناء الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي وسياساته الرامية لمد يد العون والدعم للدول الفقيرة والمتعثرة اقتصاديا على الصعيدين الاقليمي والدولي .

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي وسعادة يونس خوري وكيل وزارة المالية والوفد المرافق للسيدة لاغارد.