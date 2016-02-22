بالصور.. مجدى يعقوب يشارك فى فعاليات منتدى البحوث الطبية بأسوان

شارك الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، أستاذ جراحة القلب بامبريال كوليدج، ومؤسس مركز يعقوب للقلب بأسوان– اليوم الاثنين - فى فعاليات منتدى البحوث الطبية والرعاية الصحية بين الجامعات المصرية والبريطانية بمحافظة أسوان الذى ينعقد خلال الفترة من 22 إلى 23 من فبراير الجارى.

ويأتى انعقاد المنتدى فى ضوء اتفاقية التعاون التى وقعت بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمملكة المتحدة فى شهر نوفمبر الماضى، حيث تم الاتفاق على أن يكون عام 2016 هو العام المصرى البريطانى للتعليم العالى والبحث العلمى والإبداع.

ويناقش المنتدى العديد من الموضوعات المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية والبحوث الطبية المشتركة بين الجانبين المصرى والبريطانى، وكيفية زيادة وتمويل هذه المشروعات البحثية من خلال جهات التمويل المختلفة، ومنها برنامج نيوتن مشرفة والذى يقوم على تمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والبريطانية لتمويل البحوث ذات الأولوية القومية، وأيضاً تمويل الدارسين المصريين الراغبين فى استكمال دراستهم بالخارج.

شارك فى فعاليات المنتدى الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور عدد من وزراء الصحة والتعليم العالى السابقين ورؤساء الجامعات ونوابهم، وعمداء كليات الطب، وأعضاء لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات.

وتختتم أعمال اليوم الأول بمحاضرتين عن استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصالات الحديثة فى الرعاية الصحية والطب عن بعد، وتتناول محاضرات اليوم الثانى المجالات المختلفة للبحوث العلمية فى المجالات الطبية فى مصر، وتأثيرها على المجتمع المصرى والرعاية الصحية، وكيفية إيجاد آليات للتعاون المصرى والبريطانى للترويج للبحوث المشتركة والمفيدة للجانبين.



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