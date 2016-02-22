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زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب عطل فى أتوبيس نقل عام

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زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب عطل فى أتوبيس نقل عام زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب عطل فى أتوبيس نقل عام
تسبب تعطل أتوبيس نقل عام أعلى منطقة المالية بكوبرى أكتوبر فى تكدس مرورى أمام العديد من السيارات للقادم من مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان التحرير، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى المكان، لتيسير حركة المرور أمام السيارات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بتوقف حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر بسبب عطل فى أتوبيس.

على الفور، انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن العطل وتيسير حركة المرور أمام السيارات.

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مصر 365