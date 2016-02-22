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صور| «كاظم»و«كارول» و«أحلام» يحيون حفل «بلاتينيوم ريكوردز»

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صور| «كاظم»و«كارول» و«أحلام» يحيون حفل «بلاتينيوم ريكوردز» صور| «كاظم»و«كارول» و«أحلام» يحيون حفل «بلاتينيوم ريكوردز»

أحيا الفنانون كاظ الساهر ،كارول سماحه ،أحلام،عبد الفتاح الجرينى،الحفل السنوي  الذي أقامته شركة “بلاتينوم ريكوردز” للإنتاج والتوزيع الموسيقي التابعه لمجموعة MBC”، الذى أقيم أمس الأحد.

الحفل أقيم بعد  تأجيله لمدة 3 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية، ورفع من خلاله شعار “فن الأداء” – “The Art of Performance” ، حيث أقيم أعلى ضفاف أول بحيرة كريستالية في قلب دبي.

وأحيا الحفل 10 من نجوم “بلاتينوم ريكوردز” ،بمصاحبة فرقة ضخمة بقيادة المايسترو والموزع والمؤلف الموسيقي ميشيل فاضل ، وضمت  70 عازفاً وعازفة محترفين قدموا خصيصاً من بيروت ،وكييفــ، وبوخارست ، إلى جانب 10 من ضاربي الإيقاعات الخليجية المتخصّصين، و 20 راقصاً وراقصة عالميين.

انقسم حفل “بلاتينوم ريكوردز” السنوي إلى 4 وصلات غنائية موسيقية، قدم الأولى كل من عبد الفتاح الجريني، وجميلة، وأسيل عمران،أما الثانية فشارك بها  أسماء المنور فايز السعيد، وكارول سماحة، وملحم زين، وكاظم الساهر،بينما أنفردت بالوصلة الثالثة أحلام،وذلك قبل ختامه مع مقطوعة موسيقية قدمتها الفرقة السمفونية الرومانية “Balkan Fusion” تحت قيادة المايسترو ميشيل فاضل.

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