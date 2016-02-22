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حكم ضد «ميلودي» بتعويض 20 مليون لـ «سي ميديا»

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حكم ضد «ميلودي» بتعويض 20 مليون لـ «سي ميديا» حكم ضد «ميلودي» بتعويض 20 مليون لـ «سي ميديا»

شركة ميلودي – أرشيفية

 

أصدرت هيئة التحكيم التابعة لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، حكمًا ضد شركة ميلودي المالكة لقنوات ميلودي الفضائية، التي يرأس مجلس إدراتها جمال أشرف مروان، بإلزامها بأداء ما يقرب من 19 مليون جنيه لصالح شركة سي ميديا، بالإضافة إلى تعويض مليون جنيه.

وأكدت هيئة التحكيم أن لشركة سي ميديا التابعة لمجموعة شويري جروب، الحق في إقامة دعوى أمام المحاكم لاسترداد مبلغ 2 مليون و197 ألف دولار، وذلك في الدعوى المطالبة لشرطة ميلودي بالتعويض عن فسخ عقد التسويق الإعلاني الذي عينت بموجبه شركة سي ميديا كمسوق إعلاني حصري على قنوات ميلودي “ميلودي هيتس-ميلودي أربيا-ميلودي ميكس”.

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