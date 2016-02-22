6 أبريل.. محاكمة طليقة نجل هالة فاخر بتهمة «التشهير »

حددت محكمة جنح مصر الجديدة جلسة 6 أبريل المقبل لنظر الجنحة المباشرة المقامة من الفنانة هالة فاخر، تتهم فيها طليقة نجلها “حسين” بسبها وقذفها والتشهير بها.

يذكر أن محكمة الأسرة بمصر الجديدة قررت تأجيل “أولى جلسات دعوى” نفقة الأقارب” المقامة من طليقة نجل الفنانة هالة فاخر، التي تطالبها ونجلها حسين أيمن حسين صدقي”، بالإنفاق على نجلتها “جاسمين” إلى جلسة 9 أبريل المقبل للإعلان وعرض الصلح عليهم.

كانت الفنانة هالة فاخر ونجلها حسين أيمن حسين صدقي ووالده أيمن حسين صدقي، امتنعوا عن عدم حضور الجلسة التي حددها مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة لنظر الطلب المقدم من طليقة نجله.

وذلك لإلزام جدي ابنتها “جاسمين” بالإنفاق عليها وتحمل تكاليف علاجها، حيث تعاني من ضيق في التنفس وأمراض صدرية، بينما مثلت طليقة نجل الفنانة بوكيل عنها.