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صور| محافظ الوادي الجديد يفتتح معرض الملابس المجاني الـ 12 للأيتام

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صور| محافظ الوادي الجديد يفتتح معرض الملابس المجاني الـ 12 للأيتام صور| محافظ الوادي الجديد يفتتح معرض الملابس المجاني الـ 12 للأيتام

محافظ الوادي الجديد يفتتح معرض الملابس المجاني الـ12 للأيتام

افتتح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، اليوم، معرض الملابس المجان الـ12 بالوادي الجديد، الذي تقيمه جمعية الأورمان الخيرية، وذلك تمهيدا للاحتفال بيوم اليتيم في الجمعة الأولى من أبريل، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم.

وأقيم المعرض بالمدرسة الثانوية الفنية بنات بمدينة الخارجة، بحضور العميد أحمد الدسوقي مدير الأورمان بالوادي الجديد.

وقال دسوقي، إن هذا المعرض رقم 12 بالمجان لأبناء الوادي الجديد، وسيتم توزيع 3000 قطعة ملابس بالمجان متنوعة على طلاب التعليم الأساسي، وأنه تم توزيع 25 طن لحوم مجمدة خلال يناير الجاري، وكذلك 4000 بطانية وجاري الانتهاء من إعداد احتفاليه زفاف 50 عروسة ضمن المبادرة التي اطلقها اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، وسوف يتم منح كل عروسة شيك بمبلغ 3 آلاف جنيه.

 

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