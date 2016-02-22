الجيش التركي: مقتل 14 مسلحًا من حزب العمال الكردستاني

قال الجيش التركي، اليوم الاثنين، إنه قتل 14 مسلحًا كرديًا خلال هجوم على حزب العمال الكردستاني المحظور في جنوب شرق البلاد.

وقال الجيش في بيان إن أربعة مسلحين ينتمون للحزب قتلوا اليوم، في حي سور بمدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية والتي يخضع أغلبها لحظر تجول على مدار الساعة منذ أوائل ديسمبر.

وأضاف البيان أن عشرة آخرين قتلوا يوم الأحد في حي ايديل في إقليم شرناق المتاخم لسوريا، وفرض حظر للتجول على مدار الساعة في بعض أجزاء ايديل الأسبوع الماضي بعد أن تركزت فيها العمليات الأمنية.

وتصاعد العنف في جنوب شرق تركيا بعد انهيار وقف لإطلاق النار استمر عامين بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني في يوليو الماضي.

وقال الجيش في بيانه أيضًا إنه عثر على جثث خمسة مسلحين من حزب العمال الكردستاني، يعتقد أنهم قتلوا في وقت سابق خلال عمليات تفتيش في بلدة الجزيرة الحدودية التي كانت مسرحًا للعمليات العسكرية لأسابيع.