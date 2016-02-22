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تجديد حبس مدير ووكيل إدارة الأملاك فى حى طرة بتهمة طلب رشوة من صاحب مصنع

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تجديد حبس مدير ووكيل إدارة الأملاك فى حى طرة بتهمة طلب رشوة من صاحب مصنع تجديد حبس مدير ووكيل إدارة الأملاك فى حى طرة بتهمة طلب رشوة من صاحب مصنع
جدد قاضى المعارضات بمحكمة المعادى حبس كل من مدير ووكيل إدارة الأملاك بحى طرة، لطلبهما رشوة من صاحب مصنع رخام مقابل إصدار رخصة تشغيل كهرباء للمصنع 15 يوم على ذمة التحقيقات.

تلقى ضباط مباحث المرافق، بلاغا من "م، إ" 38 سنة، مهندس كهرباء، وصاحب مصنع رخام، بتضرره من كل من "ع ع " 55 سنة مدير إدارة الأملاك بحى طرة، و"ص، ف" 53 سنة، وكيل إدارة الأملاك بحى طرة. وأشار صاحب المصنع فى بلاغه، إلى أن المشكو فى حقهما طلبا منه 5000 جنيه كرشوة نظير إصدار رخصة تشغيل وتوصيل كهرباء للمصنع ملكه .

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. وبمواجهة النيابة العامة للمتهمين، أنكرا ارتكابهما للواقعة، وبناء عليه أمرت النيابة بالتحريات النهائية للمباحث.

ويذكر ان المستشار عمرو شريف رئيس نيابة المعادى، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أمر بحبس كل من مدير ووكيل إدارة الأملاك بحى طرة، لطلبهما رشوة من صاحب مصنع رخام مقابل إصدار رخصة تشغيل كهرباء للمصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365