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بالصور.. إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى سمسطا ببنى سويف

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بالصور.. إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى سمسطا ببنى سويف بالصور.. إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى سمسطا ببنى سويف
أكد المحاسب أحمد دسوقى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ببنى سويف، إزالة 33 حالة تعدٍ للمبان المخالفة والمقامة على الأراضى الزراعية فى المدينة ومجلس قروى بدهل، بالتنسيق مع قسم الشرطة، لافتاً إلى استمرار الحملة للتخلص من جميع التعديات تنفيذاً لتعليمات المحافظ المهندس شريف محمد حبيب.

وأشار "دسوقى"، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى استخدام معدات وسيارات الوحدة فى الحملة التى شملت إزالة 5 مخالفات بمدينة سمسطا و28 بقرية العساكرة التابعة لوحدة بدهل القروية، وشارك فيها محمد بكرى نائب رئيس الوحدة، وأيمن حسن رئيس قرية بدهل، ومسئولو المتابعة والإدارة الزراعية وحماية الأراضى.

إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى سمسطا ببنى سويف (1)

إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى سمسطا ببنى سويف (2)

إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى سمسطا ببنى سويف (3)

إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى سمسطا ببنى سويف (4)

إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى سمسطا ببنى سويف (5)
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