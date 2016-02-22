بالصور.. محافظ الدقهلية يستمع لشكاوى أعضاء نقابة الصيادين بالمطرية

التقى محافظ الدقهلية حسام الدين إمام بمجموعة من أعضاء النقابة العامة للصيادين، بمركز ومدينة المطرية، بحضور مدير عام المتابعة بديوان عام المحافظة، حيث تم مناقشة واستعراض قرار المحافظة رقم (116) لسنة 2016 الخاص بالمشكلات المختلفة التى تواجه صيادى المطرية.

وقد تم مناقشة حظر صيد الأسماك ببحيرة المنزلة بالأدوات والآلات والشباك الممنوع الصيد بها، أو غير المرخص بها، وسيتم تغليظ عقوبة الصيد بالصعق الكهربائى، بالإضافة إلى حظر صيد الذريعة ويتم تسليم الذريعة مجهولة المصدر لمنطقة الثروة السمكية بمدينة المنزلة، وأيضًا حظر صيد الأسماك بإقامة الحواجز أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرة، كما تمت مناقشة التحفظ على العائمات والآلات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة لمدة ثلاثة أشهر وستة أشهر فى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية وسنة فى حالة التكرار للمرة الثالثة.

ووعد محافظ الدقهلية بدراسة الموضوع لوضع الحلول المناسبة بما لا يخالف القانون، كما تمت مناقشة تكاليف إزالة المخالفات بأن يتم تحصيلها بمعرفة الوحدة المحلية المختصة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وقد كلف سيادته رئيس مركز ومدينة المطرية بتشكيل لجنة لمعاينة مبيع الأسماك بمنطقة خلف القطار وإعداد مذكرة للعرض، وقد أكد المحافظ أن أول اهتماماته تطوير بحيرة المنزلة، والحفاظ عليها ووعد الصيادين بحل كافة المشاكل المتعلقة بهم .

وأشار حسام الدين إلى ضرورة تفعيل دور النقابة العامة للصيد والرى والزراعة والاهتمام بمشاكلهم بالتنسيق التام مع الصيادين للتغلب على هذه المشاكل، وذلك عن طريق إيجاد حلول غير تقليدية للوصول إلى الأهداف المرجوة.



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