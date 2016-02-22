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سكرتير عام محافظة المنوفية يتابع إجراءات تنفيذ الطريق الإقليمى

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سكرتير عام محافظة المنوفية يتابع إجراءات تنفيذ الطريق الإقليمى سكرتير عام محافظة المنوفية يتابع إجراءات تنفيذ الطريق الإقليمى
عقد اليوم اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة المنوفية، اجتماعا لمتابعة الطريق الإقليمى، بحضور المستشار الهندسى للمحافظة وكيل وزارة الزراعة ومدير حماية الأراضى ورئيس قطاع الكهرباء ومندوب سكك حديد ومندوب المساحة ومندوب أملاك السكة الحديد وإدارة الضغط العالى بالمنوفية والهيئة العامة للطرق والكبارى ومندوب الرى وممثل لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومندوب صرف شرق ومسئول الاتصال بمديرية الأمن ومدير عام التخطيط والمتابعة بالديوان ومساعدى رؤساء مركز أشمون والباجور.

وقد تم عرض الموقف القانونى لإجمالى المبانى المعترضة للطريق الإقليمى، وما تم إبلاغه للزراعة، وتم عرض أعمال كهرباء الضغط العالى وشكاوى المواطنين.

كما وجه اللواء محمد الشيخ بضرورة التنسيق بين قطاع كهرباء الضغط العالى وهيئة الطرق لتنفيذ إجراءات نقل خطوط الضغط العالى وتوفير بيانات كاملة عن المبانى وأسماء الملاك الذى سيتم ترخيص أرض بديلة لهم، وذلك لمخاطبة الجهات المسئولة بالموقف الحالى.

كما شدد السكرتير العام على قيام الوحدات المحلية بأخذ بيانات بالموافقة على الحالات المطابقة للشروط من مديرية الزراعه والقيام بالمعاينة وتحديد الحدود الأربعة للأرض البديلة حتى تقوم الوحدات المحلية باستخراج تراخيص البناء للأراضى البديلة، وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة لصرف التعويض وإزالة المبانى وعلى ضرورة التنسيق بين الطرق والرى والصرف لإنهاء موضوع تقاطع الطريق مع الترع والمصارف بقرية هيت، وعلى ضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية وهيئة الطرق ووضع جداول زمنية للانتهاء من الأعمال.

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مصر 365

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