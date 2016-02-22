سكرتير عام محافظة المنوفية يتابع إجراءات تنفيذ الطريق الإقليمى

وقد تم عرض الموقف القانونى لإجمالى المبانى المعترضة للطريق الإقليمى، وما تم إبلاغه للزراعة، وتم عرض أعمال كهرباء الضغط العالى وشكاوى المواطنين.
كما وجه اللواء محمد الشيخ بضرورة التنسيق بين قطاع كهرباء الضغط العالى وهيئة الطرق لتنفيذ إجراءات نقل خطوط الضغط العالى وتوفير بيانات كاملة عن المبانى وأسماء الملاك الذى سيتم ترخيص أرض بديلة لهم، وذلك لمخاطبة الجهات المسئولة بالموقف الحالى.
كما شدد السكرتير العام على قيام الوحدات المحلية بأخذ بيانات بالموافقة على الحالات المطابقة للشروط من مديرية الزراعه والقيام بالمعاينة وتحديد الحدود الأربعة للأرض البديلة حتى تقوم الوحدات المحلية باستخراج تراخيص البناء للأراضى البديلة، وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة لصرف التعويض وإزالة المبانى وعلى ضرورة التنسيق بين الطرق والرى والصرف لإنهاء موضوع تقاطع الطريق مع الترع والمصارف بقرية هيت، وعلى ضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية وهيئة الطرق ووضع جداول زمنية للانتهاء من الأعمال.