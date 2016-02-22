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وزير الداخلية: تشريعات ضبط الأداء الأمنى هدفها المنظومة وليس أمناء الشرطة فقط

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وزير الداخلية: تشريعات ضبط الأداء الأمنى هدفها المنظومة وليس أمناء الشرطة فقط وزير الداخلية: تشريعات ضبط الأداء الأمنى هدفها المنظومة وليس أمناء الشرطة فقط
قال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية إن التشريعات التى سيتم إدخالها بمنظومة الأمن هدفها ضبط إيقاع العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن المصرى، وستشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة، مؤكدًا أن التشريعات ليست متصلة لأمناء الشرطة فقط.
>مؤتمر صحفى وزير الداخلية (11)

وأضاف فى موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه يتم إعادة صياغة القواعد التى يتم على أساسها تسلم أفراد الشرطة السلاح الخاص بهم، قائلًا: "المعلومات والأحداث تؤكد أن جميع أفراد الشرطة مستهدفون لعمليات إرهابية، وهو ما يتطلب توفير الحماية اللازمة لهم لمواجهة الأعمال الإرهابية"، مؤكدًا أنه تم صياغة قواعد جديدة لمن مؤهل ومن غير مؤهل لحمل السلاح.

وأوضح أن رجل الشرطة أحد أبناء هذا الشعب وتطبق عليه كافة القوانين والتشريعات، ولكنه يؤدى مهمة لها صلاحيات فيجب أن تشملها بعض القوانين لتحديد هذه الصلاحيات بشكل لا يؤدى إلى الإساءة فى استخدامها.
>مؤتمر صحفى وزير الداخلية (1)

مؤتمر صحفى وزير الداخلية (2)

مؤتمر صحفى وزير الداخلية (3)

مؤتمر صحفى وزير الداخلية (4)

مؤتمر صحفى وزير الداخلية (5)

مؤتمر صحفى وزير الداخلية (6)

مؤتمر صحفى وزير الداخلية (7)

مؤتمر صحفى وزير الداخلية (8)

مؤتمر صحفى وزير الداخلية (9)

مؤتمر صحفى وزير الداخلية (10)


>- وزير الداخلية: قواعد حمل السلاح الجديدة تشمل جميع أفراد الشرطة دون استثناء

- وزير الداخلية: تشريعات ضبط الأداء الأمنى هدفها المنظومة وليس أمناء الشرطة فقط

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