بنك الائتمان الزراعى: تأجير طابقين لمجلس النواب مقابل 16 مليون و200 ألف جنيه

قال المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي التابع لوزارة الزراعة ، إن مجلس النواب عرض استئجار مقر البنك الكائن بشارع القصر العينى أمام مقر مجلس النواب بمبلغ مليون جنيه شهريا، لكنه رفض العرض، ونجح في تأجير طابقين فقط هما "الرابع والخامس" بسعر 125 جنيها للمتر المربع شهريا، موضحا ان المساحة الاجمالية لكل طابق تصل إلي 1800 متر، ليصل إجمالى المساحات التي تم تأجيرها لصالح مجلس النواب إلى 3600 مترا.

وأوضح رئيس البنك أن المبلغ الشهرى قدره 450 ألف جنيه، ليصل إجمالى مستحقات البنك السنوية من التأجير إلى 5 مليون و 400 ألف جنيه سنويا، لتصل إلى 16 مليون و 200 ألف جنيه،خلال 3 سنوات بخلاف مصاريف الكهرباء والصيانة والمياه.

وأضاف سالم فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه يسعى إلى تحديث آليات البنك، وإعادة هيكلته ليصبح بنكا ذا ربحية عالية، على غرار البنوك المصرفية الأخرى، بما ينعكس إيجابا على دخل الموظف وخدمة الفلاح والتنمية الزراعية.