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بالصور.. أبو هشيمة يعلن البدء فى إعمار 100منزل فى قرية الخربة بشمال سيناء

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بالصور.. أبو هشيمة يعلن البدء فى إعمار 100منزل فى قرية الخربة بشمال سيناء بالصور.. أبو هشيمة يعلن البدء فى إعمار 100منزل فى قرية الخربة بشمال سيناء
أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، البدء فى إعادة إعمار القرى الأكثر فقرا واحتياجا بمحافظة شمال سيناء.

احمد ابو هشيمة، حديد المصريين، بئر العبد، قرية الخربة، شمال سيناء، اعمار القرى (2)

وكتب أبو هشيمة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: مجموعة حديد المصريين بدأت فى إعادة اعمار القرية الثامنة ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا والتى تبنتها المجموعة منذ عام 2014.

احمد ابو هشيمة، حديد المصريين، بئر العبد، قرية الخربة، شمال سيناء، اعمار القرى (3)

وتابع أبو هشيمة: امتدت المبادرة فى عامها الثالث إلى محافظة شمال سيناء، وتحديدا قرية الخربة مركز بئر العبد، وتشمل إعادة إعمار 100 منزل بالكامل، وإقامة 50 مشروعا تنمويا يشمل توزيع ماعز وأغنام على 50 أسرة، والتكفل بـ25 حالة زواج، وإنشاء مشغل للأعمال اليدوية البدوية بالإضافة إلى توزيع عدد 2500 قطعة ملابس.

احمد ابو هشيمة، حديد المصريين، بئر العبد، قرية الخربة، شمال سيناء، اعمار القرى (1)

احمد ابو هشيمة، حديد المصريين، بئر العبد، قرية الخربة، شمال سيناء، اعمار القرى (4)

احمد ابو هشيمة، حديد المصريين، بئر العبد، قرية الخربة، شمال سيناء، اعمار القرى (5)

احمد ابو هشيمة، حديد المصريين، بئر العبد، قرية الخربة، شمال سيناء، اعمار القرى (6)

احمد ابو هشيمة، حديد المصريين، بئر العبد، قرية الخربة، شمال سيناء، اعمار القرى (7)

احمد ابو هشيمة، حديد المصريين، بئر العبد، قرية الخربة، شمال سيناء، اعمار القرى (8)

احمد ابو هشيمة، حديد المصريين، بئر العبد، قرية الخربة، شمال سيناء، اعمار القرى (9)

احمد ابو هشيمة، حديد المصريين، بئر العبد، قرية الخربة، شمال سيناء، اعمار القرى (10)
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