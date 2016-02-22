بالصور.. أبو هشيمة يعلن البدء فى إعمار 100منزل فى قرية الخربة بشمال سيناء

أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، البدء فى إعادة إعمار القرى الأكثر فقرا واحتياجا بمحافظة شمال سيناء.

وكتب أبو هشيمة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: مجموعة حديد المصريين بدأت فى إعادة اعمار القرية الثامنة ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا والتى تبنتها المجموعة منذ عام 2014.

وتابع أبو هشيمة: امتدت المبادرة فى عامها الثالث إلى محافظة شمال سيناء، وتحديدا قرية الخربة مركز بئر العبد، وتشمل إعادة إعمار 100 منزل بالكامل، وإقامة 50 مشروعا تنمويا يشمل توزيع ماعز وأغنام على 50 أسرة، والتكفل بـ25 حالة زواج، وإنشاء مشغل للأعمال اليدوية البدوية بالإضافة إلى توزيع عدد 2500 قطعة ملابس.



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