رئيس الائتمان الزراعى: السيسى وافق على خضوع البنك لرقابة "المركزى"

كشف المحاسب عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، التابع لوزارة الزراعة، أن طارق عامر محافظ البنك المركزى أكد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على خضوع البنك لرقابة البنك المركزى، ضمن خطة تستهدف إعادة هيكلة البنك وتحسين أوضاعه خلال الفترة المقبلة.

وأكد "سالم"، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن خسائر البنك خلال السنوات الماضية بلغت 4 مليارات جنيه، وتآكلت القاعدة الرأسمالية، وقامت الجمعية العمومية غير العادية للبنك باتخاذ قرارات، منها ضرورة سداد مديونيات الحكومة المستحقة للبنك، وزيادة رأسمال البنك بقيمة 4 مليارات جنيه، ومخاطبة البنك المركزى لإعفاء البنك من نسبة الاحتياطى الإلزامى بالكمال، والنظر فى حصول البنك على قرض مساند من البنك المركزى بدون عائد، وفى حال تعذر ذلك يجب السماح للبنك بالتصرف بالبيع لبعض الأصول المملوكة للبنك أو التى آلت ملكيتها وفاء للدين وغير المستغلة.

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