أخبار عاجلة

«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مبادرة لترشيد استهلاك المياه بالفيوم بالتعاون مع بيت العائلة

Google+ Print
بالصور.. مبادرة لترشيد استهلاك المياه بالفيوم بالتعاون مع بيت العائلة بالصور.. مبادرة لترشيد استهلاك المياه بالفيوم بالتعاون مع بيت العائلة
التقى اللواء مهندس هشام عطية محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بيت العائلة فرع الفيوم بمقر جمعية نادى الشبان المسلمين، لمناقشة سبل التعاون فى مجال المحافظة على مياه الشرب من الإهدار وعدم تلويث المصادر المائية وطرق الوقاية والمحافظة على مياه الشرب وصيانة شبكات الصرف الصحى، من خلال مبادرة لترشيد استهلاك المياه.

من جانبه أكد اللواء هشام عطية استعداد الشركة التام لتبنى وتفعيل المبادرات التى تخدم المواطن، وأنهم يعملون من أجل المواطن وصحته فى إيصال كوب مياه نظيف مطابق لكافة القياسات المصرية.

وشدد "عطية" على أن هدف الشركة هو توعية المواطن بالمجهودات التى تبذلها الدولة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، والمحافظة على مصادر المياه من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة والقمامة بالمجارى المائية، خاصة عند مآخذ مياه المحطات.

حضر اللقاء المهندس مجدى صبحى رئيس قطاع المياه بالشركة، ومحمد جمعة مدير إدارة التوعية والدكتور أحمد ممدوح مدير المعمل المركزى ومحمد أمين اخصائى التوعيه ومن بيت العائلة فرع الفيوم القمص روفائيل والشيخ احمد عبدالله والمستشار محمود الهوارى والمستشار سمير الجمال وعلا عبدالجواد وحمدى يوسف.

مبادرة لترشيد استهلاك المياه بالفيوم (1)

مبادرة لترشيد استهلاك المياه بالفيوم (2)

مبادرة لترشيد استهلاك المياه بالفيوم (3)

مبادرة لترشيد استهلاك المياه بالفيوم (4)

مبادرة لترشيد استهلاك المياه بالفيوم (5)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365