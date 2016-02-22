بالصور.. انطلاق قوافل الإصحاح البيئى بجامعة القناة وعلاج 390 حالة

انطلقت اليوم الاثنين، أولى قوافل الإصحاح البيئى لجامعة قناة السويس، والتى تنظمها إدارة القوافل بقطاع شئون البيئة وتوجهت إلى قرية الفردان بمحافظة الإسماعيلية، وقامت بإجراء الكشف وتقديم العلاج والأدوية بالمجان لـ390 حالة من أهالى القرية وأكثر من 48 حالة لطب الأسنان، بالإضافة إلى الكشف وتقديم الأدوية لأكثر من 98 حالة للطب البيطرى وأيضًا من 120حالة للإرشاد الزراعى والتثقيف الصحى.

تأتى هذه القوافل تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة.

وأكد الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة على أهمية الدور الذى تقدمه الجامعة فى خدمة المجتمع المحيط والأهالى البسطاء فى صورة القوافل، وأنه على ثقة تامة فى أداء القوافل من خلال الجهد الذى يلمسه لأفرادها وخطابات الشكر والتقدير التى يتلقاها.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة هذه المرة تضم ولأول مرة تخصصات جديدة، مثل الرمد والأنف والأذن وذلك بعد حرص الجامعة على توفير الأجهزة الخاصة لها.

ومن جانبه، قال عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، إن الإقبال على القافلة كان كبيرا من الأهالى، حيث ضمت القافلة 10 تخصصات، هى الأطفال والعظام والجراحة والباطنة وطب الأسرة والجلدية والمسالك والنسا والرمد والأنف والأذن، وشارك فيها 6 كليات، هى الطب البشرى والطب البيطرى وطب الأسنان والزراعة والتمريض.

وأضاف عمرو كشك أن طبيب الجراحة بالقافلة أجرى عملية صغرى لطفل لديه جرح قطعى استلزم ثلاثة غرز، بالإضافة إلى تحويل حالتين للمستشفى الجامعى، الأولى لقسم العظام لعمل أشعة رنين مغناطيسى والثانية لقسم الرمد للاشتباه فى وجود مياه بيضاء.

وعلى الجانب الآخر، قدم المحاسب محمود الصورى رئيس قرية الفردان الشكر لإدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة على حرصهم لتنفيذ مثل هذه القوافل التى تزور القرى البسيطة التى منها قرية الفردان التى تعد من القرى الأكثر احتياجا على مستوى محافظة الإسماعيلية.

وأضاف رئيس القرية أن مساحتها تبلغ 135 متر مربع، ويصل عدد سكانها 27500 نسمة، وتعد إحدى قرى مركز ومدينة الإسماعيلية وأهم ما يميزها هو زراعة المانجو.

وناشد رئيس القرية الجامع تكرار هذه القوافل وان تكون أكثر من يوم

>ومن الجدير بالذكر آن القافلة قامت بعلاج 390 حالة جاءت على النحو التالي 46اطفال 70باطنة 3جراحة 17نسا 80عظام 84جلدية 3طب اسرة 6مسالك 18رمد15انف وأذن 48 اسنان

>



>