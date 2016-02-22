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محطة مياة نيدة تستقبل طلاب كلية الطب فى سوهاج

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محطة مياة نيدة تستقبل طلاب كلية الطب فى سوهاج محطة مياة نيدة تستقبل طلاب كلية الطب فى سوهاج
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، رحلة تعريفية لطلاب كلية الطب بجامعة سوهاج، وذلك للتعريف بمراحل تنقية مياه الشرب والجهد المبذول لتوفير كوب مياه آمن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية، طبقاً للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب.

صرح بذلك المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له، وأضاف أنه شارك فى الرحلة التعريفية 60 طالبا وطالبة، حيث تم زيارة محطة مياه نيدة السطحية المرشحة.

وفى ختام الرحلة التعريفية تم زيارة المعمل المركزى لمياه الشرب، وذلك لتعريف المشاركين بالإجراءات المعملية التى تتبعها الشركة للتأكد من جودة المياه المنتجة، كما تم توعية الطلاب بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع الصرف الصحى، كما تم توزيع مطبوعات للتوعية بخدمة الخط الساخن 125 والخاص بشكاوى العملاء، وكذلك توضيح جميع الخدمات التى تقدمها الشركة بمراكز خدمة العملاء.

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