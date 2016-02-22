أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حضور كبير لكتاب وفنانين في عزاء الراحل «سمير فريد» -
15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة جوية في سوريا -
ما هي اتفاقية "السلامة الجوية" التي علقت موسكو العمل بها بعد القصف الأمريكي؟ -
وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم" -
وزير الصحة يتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد -
«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مبادرة "عيون الأقصر" تمنح وسام العطاء لرئيسة لجنة الشباب والمرأة

Google+ Print
بالصور.. مبادرة "عيون الأقصر" تمنح وسام العطاء لرئيسة لجنة الشباب والمرأة بالصور.. مبادرة "عيون الأقصر" تمنح وسام العطاء لرئيسة لجنة الشباب والمرأة
كرمت مبادرة الأقصر وبوابة الأقصر، السيدة كورين ملاك شنودة رئيسة لجنة الشباب والمرأة باتحاد المصريين بالخارج، تقديرًا لجهودها فى تطوير القرى الفقيرة بجنوب الأقصر، وإسهاماتها الخيرية المتعددة.

وسلم مصطفى حرز الله ونورا كمال مسئولى مبادرة عيون الأقصر وبوابة الأقصر، وسام العطاء لرئيسة لجنة الشباب والمرأة باتحاد المصريين بالخارج، فى احتفالية صغيرة أقيمت بأحد الفنادق السياحية بمدينة الأقصر، بحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات بالعمل التطوعى والخيرية.

وقال مصطفى حرز الله منسق مبادرة عيون الأقصر، إن كورين ملاك ساهمت خلال الفترة الماضية فى رفع المعاناة عن الكثير من الأسر الفقيرة خاصة فى مركز إسنا بإقامة منازل نموذجية، كذلك ساهمت فى تنظيم عدة فعاليات لجمع التبرعات لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، مؤكدًا أن منحها وسام العطاء هو تعبير عن شكرنا وتقديرنا لما تقوم به من مجهودات وإسهامات خيرية فى المحافظة.

وعبرت كورين ملاك شنودة عن سعادتها البالغة بالتكريم، مؤكدا أن ما تقوم به من أعمال نابع من شعورها الوطنى اتجاه أبناء الصعيد بصفة عامة والأقصر بصفة خاصة.

وأعلنت كورين عن تدشين جمعية باسم "فى حب " فى باريس لجمع التبرعات من المصريين المقيمين بفرنسا وبأوروبا لتمويل المشروعات الخيرية، وتطوير قرى فقيرة أخرى بالأقصر، والمساهمة أيضًا فى إنجاز مشروع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام.

مبادره عيون الاقصر (1)

مبادره عيون الاقصر (2)

مبادره عيون الاقصر (3)

مبادره عيون الاقصر (4)

مبادره عيون الاقصر (5)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "