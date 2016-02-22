بالصور.. مبادرة "عيون الأقصر" تمنح وسام العطاء لرئيسة لجنة الشباب والمرأة

كرمت مبادرة عيون الأقصر وبوابة الأقصر، السيدة كورين ملاك شنودة رئيسة لجنة الشباب والمرأة باتحاد المصريين بالخارج، تقديرًا لجهودها فى تطوير القرى الفقيرة بجنوب الأقصر، وإسهاماتها الخيرية المتعددة.

وسلم مصطفى حرز الله ونورا كمال مسئولى مبادرة عيون الأقصر وبوابة الأقصر، وسام العطاء لرئيسة لجنة الشباب والمرأة باتحاد المصريين بالخارج، فى احتفالية صغيرة أقيمت بأحد الفنادق السياحية بمدينة الأقصر، بحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات بالعمل التطوعى والخيرية.

وقال مصطفى حرز الله منسق مبادرة عيون الأقصر، إن كورين ملاك ساهمت خلال الفترة الماضية فى رفع المعاناة عن الكثير من الأسر الفقيرة خاصة فى مركز إسنا بإقامة منازل نموذجية، كذلك ساهمت فى تنظيم عدة فعاليات لجمع التبرعات لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، مؤكدًا أن منحها وسام العطاء هو تعبير عن شكرنا وتقديرنا لما تقوم به من مجهودات وإسهامات خيرية فى المحافظة.

وعبرت كورين ملاك شنودة عن سعادتها البالغة بالتكريم، مؤكدا أن ما تقوم به من أعمال نابع من شعورها الوطنى اتجاه أبناء الصعيد بصفة عامة والأقصر بصفة خاصة.

وأعلنت كورين عن تدشين جمعية باسم "فى حب مصر" فى باريس لجمع التبرعات من المصريين المقيمين بفرنسا وبأوروبا لتمويل المشروعات الخيرية، وتطوير قرى فقيرة أخرى بالأقصر، والمساهمة أيضًا فى إنجاز مشروع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام.



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