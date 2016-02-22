الأربعاء المقبل| أحمد الحجار ضيفًا في «بوضوح» مع الليثي

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي د.عمرو الليثي المطرب أحمد الحجار والذي يشدو بباقة من أجمل أغانيه، في حلقة غنائية خاصة، حيث تتناغم الألحان وجمال الصوت وروعة الكلمات في أمسية غنائية ببرنامج بوضوح.

ويكشف الحجار خلال الحلقة أحدث أعماله الغنائية البوم “أبويا الحبيب”، والذي تم طرحه مطلع يناير الماضي، ويضم 12 أغنية منها “برق الشتا” و”مين عالغرام” و”أكرمنا يارب” و”لملمت خيوط الشمس”.

يذكر أن أحمد الحجار مطرب وملحن مصري، نشأ في عائلة فنية لأب مطرب وملحن وهو إبراهيم الحجار، ووالدة أحمد الحجار كانت تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ” ليلى مراد وأسمهان “، وشقيقه هو المطرب علي الحجار.

ويكشف أحمد خلال الحلقة كيف كانت بدايته الفنية حيث إلتحق بكلية التربية الموسيقية وتعلم العزف على التي العود والبيانو وبدأ مجال الإحتراف وهو طالب في السنة الأولى له بالكلية بلحن “أعذريني” لأخيه “علي الحجار”، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم “أمريكا شيكا بيكا” ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية “عود” هي بداية شهرته كمطرب.