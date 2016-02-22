"منتدى المرأة العالمي" ينطلق غدا بمشاركة قادة من مختلف أنحاء العالم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينطلق غداً (الثلاثاء) "منتدى المرأة العالمي في دبي"، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة وبمشاركة أكثر من 2000 مشارك يأتي في مقدمتهم لفيف من القادة وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة والعالم.

وأعلنت إدارة المنتدى عن بدء الفعاليات المصاحبة للحدث العالمي، والتي تقام قبل يوم واحد من الافتتاح الرسمي للمنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة بالتعاون مع "منتدى المرأة العالمي للاقتصاد والمجتمع" وعلى مدار يومي 23-24 فبراير الجاري في مدينة جميرا، دبي، لبحث سبل دفع الحوار العالمي حول مشاركة المرأة والتنوع في مكان العمل والتوازن بين الجنسين، حيث اكتملت الاستعدادات لانطلاق الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك تزامنا بدء وصول الوفود المشاركة.

وقد أعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المنتدى عن ترحيبها بضيوف دولة الإمارات وجميع المشاركين في المنتدى وقالت: "يشرفنا استضافة هذا التجمع للمرة الأولى في المنطقة، والذي يناقش موضوعا بالغ الأهمية وهو دعم المرأة وتعزيز مستوى مشاركتها في المجتمع، حيث حرصنا في اختيار محاور النقاش والموضوعات المطروحة للحوار من خلالها أن تعكس رؤية الإمارات لمستقبل المرأة وسعيها لإبراز دورها على الصعيد العالمي، من خلال خلق منبر فريد لتعزيز الحوار العالمي حول مشاركة المرأة وسبل تحقيق التوازن بين الجنسين. واعتقد أن المنتدى سيكون له أثره المهم على المستوى الإقليمي وذلك من خلال تعريف العالم بنساء عربيات رائدات، ليساعد بذلك في تغيير الصورة النمطية للمرأة العربية بشكل كبير، من خلال إبراز أعمالهن ومساهماتهن".

وأضافت سموها: "على مدى يومين كاملين، ستناقش نخبة من القادة وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الخاص والمجتمع المدني من جميع الأجيال، ومن مختلف أنحاء العالم مجموعة واسعة من القضايا المتصلة بالتوازن بين الجنسين، والمشاركة النسائية ومساهمة المرأة في المجتمعات. وإنني على ثقة تامة أن تلك الحوارات والنقاشات قادرة على الخروج بالعديد من الأفكار المبتكرة والحلول العملية للقضايا المُلحّة. كما سيكون لمخرجاتها تأثير بعيد الأمد من خلال إلهام وتمكين الأجيال القادمة من النساء، للمساهمة بشكل أكثر إيجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

من جانبها، أكدت سعادة منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أن انعقاد هذا الحدث العالمي في دبي يحمل دلالات مهمة عديدة على مدى التقدير العالمي لدور دولة الإمارات وما حققته من انجازات في مجال دعم المرأة، حيث تمكنت المرأة في دولتنا وبفضل هذا الدعم تلك المساندة أن تتخطى مرحلة التمكين إلى مرحلة المنافسة القائمة على معايير الجدارة والقدرة على تقديم أفكار وإسهامات تؤثر بالإيجاب في تطوير قدرات المجتمع ودفعه قدما للأمام، مشيرة إلى اكتمال الاستعدادات لاستقبال هذا التجمع العالمي الكبير عقب فترة عمل طويلة ناهزت العامين الكاملين ومنذ فوز الإمارات باستضافة الحدث ممثلة في مؤسسة دبي للمرأة، والتي بذلت من جانبها جهدا مضاعفا في سبيل إخراج المنتدى بالصورة المنشودة من الكمال ودقة التنظيم.

وأعربت سعادتها عن قناعتها أن المنتدى قادر على لعب دور مهم في دعم مشاركة المرأة بشكل أوثق في عملية التنمية في المنطقة، وقالت إن فريق العمل باشر على مدار الشهور الماضية التنسيق مع منتدى المرأة العالمي للاقتصاد والمجتمع لاختيار المواضيع المطروحة للنقاش على مدار يومي المنتدى، مع مراعاة تسليط الضوء على انجازات دولتنا في مجال دعم المرأة، وكذلك إبراز التجارب الناجحة والمبادرات المختلفة التي سعت إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمعات العربية كافة، لتغيير الصورة النمطية للمرأة في هذا الجزء من العالم وإظهار المدى المتقدم الذي بلغته تلك التجارب، في حين روعي في موضوعات المنتدى التنوع والشمولية من أجل تحقيق الهدف الأكبر وهو إيجاد أرضية للتعاون المشترك لتعزيز دور المرأة على الصعيد العالمي والإقليمي على السواء، معربة عن ثقتها في أن الخبرات المتميزة للمتحدثين والمشاركين ستكون ركيزة مهمة لنجاح هذا النقاش وتقديم مجموعة من الأفكار المبدعة والمبتكرة نحو هذا الهدف المهم".

كلمات رئيسية

وسيلقي الكلمات الرئيسية لـ "منتدى المرأة العالمي في دبي 2016" جلالة الملكة رانيا العبدالله، عقيلة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

> كما سيستضيف المنتدى كريستين لاغارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي؛ وفخامة ميشيل باشيليه، رئيسة جمهورية تشيلي؛ وفخامة الدكتورة أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس؛ ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة للتسامح؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي ايما بونينو، وزيرة الشؤون الخارجية السابقة للجمهورية الإيطالية؛ ومارغريت فيستاغر، المفوضة الاوروبية لشؤون المنافسة، وطبيب القلب العالمي الدكتور أوز، فضلاً عن شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم.

وستكون معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب وأصغر من شغل مقعد وزاري في العالم، إذ تبلغ من العمر 22 عاما، ضمن المتحدثين في "منتدى المرأة العالمي" في دبي، ضمن أول ظهور لها في محفل دولي على الإطلاق بعد انضمامها لعضوية مجلس الوزراء، حيث ستطرق كلمة معاليها إلى رؤية الجيل القادم من القادة الشباب.

الأنشطة غير الرسمية

وقد انطلق اليوم (الثلاثاء) برنامج الأنشطة غير الرسمية السابقة لفعاليات المنتدى التي تم تنظيمها لوفد رسمي من رجال أعمال وقادة حكومة من الدول الاسكندنافية و"المواهب الواعدة" في المنتدى – والتي تمثلها سبع سيدات موهوبات أظهرن مهارات فريدة وشجاعة كبيرة على المستويين المهني والشخصي، حيث سيشاركن في العديد من الأنشطة والجلسات النقاشية خلال فعاليات "منتدى المرأة العالمي" في دبي. وفي هذا الإطار شاركت "المواهب الواعدة" يوم امس بورشة عمل تعريفية عقدت في فندق ميناء السلام بدبي.

> وفي كل عام، يستضيف الاجتماع العالمي لمنتدى المرأة في دوفيل، فرنسا، وفداً خاصاً يضم شخصيات نسائية مميزة من دولة أو منطقة مختلفة. وستتاح الفرصة امام المشاركين في "منتدى المرأة العالمي" في دبي، للالتقاء والتواصل مع أعضاء الوفد الاسكندنافي، الذي يتكون من مجموعة من قادة الفكر من مختلف المجالات كالأعمال، والسياسة، والعلوم، ريادة المشاريع الاجتماعية، الى جانب المجال الأكاديمي، والفنون، والإعلام والاعمال الخيرية.

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