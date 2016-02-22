فيدال: كنت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام ليونايتد قبل انتقالي لبايرن

كشف أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونيخ عن رغبة مانشستر يونايتد في ضمه الموسم الماضي قبل أن يختار اللعب للفريق البافاري.

ويحل فيدال ضيفا على فريقه السابق يوفنتوس الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكشف الدولي التشيلي عن اقترابه العام الماضي من الالتحاق بالشياطين الحمر بعدما قرر الرحيل عن إيطاليا.

وقال فيدال لصحيفة تايمز الإنجليزية:"كنت قريبا من الانتقال للدوري الإنجليزي الصيف الماضي، وصل الأمر إلى أنني شعرت أن الصفقة على وشك الإتمام".

وأضاف "أحببت العرض المقدم من يونايتد لكن في النهاية الأمر لم يكتمل واخترت بايرن. دائما العديد من الأندية تتحدث مع موكلي".

وتابع "أردت الالتحاق بفريق بهذه القوة لديه طموحا من أجل المستقبل. أنا سعيد جدا وكذلك زوجتي وأولادي".