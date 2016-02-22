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ضبط 7 قطع سلاح غير مرخص فى حملة أمنية بقنا

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ضبط 7 قطع سلاح غير مرخص فى حملة أمنية بقنا ضبط 7 قطع سلاح غير مرخص فى حملة أمنية بقنا
استمرت مديرية أمن قنا فى حملاتها لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص، تحت إشراف اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، التى استمرت لمدة يوم واحد، حيث تم ضبط على.ر.ع.م، 50 سنة مزارع بمركز أبوتشت، وبحوزته بندقية خرطوش وفرد روسى.

وفى مركز دشنا، تم ضبط السيد.س.ا، 59 سنة، عامل وبحوزته بندقية آلية وأبو الحجاج.ح.و، 25 سنة عامل، وبحوزته بندقية خرطوش، وفى مركز قنا تم ضبط عماد.ر.ع، 37 سنة عاطل، وبحوزته فرد روسى، كما تم ضبط محمد.ح.ح، 35 سنة عاطل، وبحوزته فرد روسى بمركز قوص، وضبط مصطفى.ج.ا.ا، 22 سنة، وبحوزته فرد روسى، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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