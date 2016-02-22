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رئيس الوزراء: لا تستر أو تهاون في أي تجاوزات تجاه المواطنين

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رئيس الوزراء: لا تستر أو تهاون في أي تجاوزات تجاه المواطنين رئيس الوزراء: لا تستر أو تهاون في أي تجاوزات تجاه المواطنين

رئيس الوزراء ووزير الداخلية

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أنه لا تستر أو تهاون في أي تجاوزات تجاه المواطنين أو ما يتعلق بحقوق المواطن وصون كرامته، وهو التزام من الشرطة أمام المواطنين وأنه في حال وجود أي تجاوز سيتم محاسبة من تجاوز.

وأوضح رئيس الوزراء،  أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، وما وجه به بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتنظيم العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، حيث سيتم إعداد هذه التشريعات في أقرب فرصة، ليقوم مجلس الوزراء – في اجتماعه بعد القادم – بمناقشتها إيذانا لعرضها على البرلمان .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار عقب اجتماعهما اليوم بمقر مجلس الوزراء للوقوف على نتائج التحقيقات في الأحداث الأخيرة، والتي نجمت عن مقتل أحد المواطنين، وكذلك ما تم بشأن معاقبة المخالفين وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الصدد .

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أونا

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