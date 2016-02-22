بالصور.. جامعة القناة تقيم دورة حول تنمية مهارات العاملين بالأنشطة الإدارية

نظمت إدارة التدريب التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وإشراف عام المهندس محمد النساج أمين عام الجامعة، برنامجا تدريبيا حول "تنمية مهارات العاملين بالأنشطة الإدارية"، وذلك فى إطار الخطة التدريبية التى تتبنها إدارة التدريب.

وأكد الدكتور محمد الشقندير منسق التدريب بالجهاز الإدارى، أن الهدف من هذه الدورات إكساب العاملين بالجامعة آداب وأخلاقيات السلوك الوظيفى الفعال وفن التعامل مع الجمهور

وأشار جمال الشافعى مدير عام إدارة التنظيم والإدارة الجامعة، إلى أن برنامج تنمية مهارات العاملين بالأنشطة الإدارية يعقد فى الفترة من 21 حتى 28 فبراير الحالى، وقد بدأت بمحاضرة حول سيكولوجية الفساد الإدارى وسبل الوقاية منها وحاضر فيها المهندس محمد النساج.

وحاضرت اليوم سارة المناخلى مدير العلاقات العامة بمكتب كلية الصيدلة والمدرب المعتمد بالبورد الدولى IBCT حول فن التعامل مع الجمهور والإتيكيت الوظيفى، وناقشت فى المحاضرة الأنماط الشخصية وكيفية التعامل معها والاتيكيت الوظيفى ومهارات الاتصال وكيفية التواصل مع الغير فى جميع القطاعات، والتعرف على أهم الصفات التى يجب أن يتصف بها الموظف فى معاملاته مع طالبى الخدمة.

وأضافت مديحة عباس مدير إدارة التدريب، أن البرنامج التدريبى يتوجه إلى العاملين بالجامعة ويشارك بها 25 متدربا ومتدربة من العاملين بالجامعة فى الإدارة والكليات.



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