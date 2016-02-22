أمير الكويت يستقبل رؤساء أركان دول التحالف ضد داعش

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف اليوم الاثنين، وبحضور ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح، ورؤساء الأركان المشاركين فى المؤتمر الثامن لرؤساء الأركان لدول التحالف ضد (داعش)، والمنعقد حاليا بالكويت.

وأشاد أمير الكويت ـ خلال اللقاء ـ بجهود التحالف الدولى فى مكافحة الإرهاب، وفى المحافظة على السلم والأمن الدوليين..متمنيا أن يحقق المؤتمر النتائج المرجوة فى دعم، وتحقيق الاستقرار فى دول العالم كافة.

من جانبه، ألقى الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالولايات المتحدة الأمريكية كلمة أمام أمير الكويت جاء فيها" أولا أريد أن أذكر الدور المهم الذى لعبته الكويت فى دعم جهود التحالف ضد الأعداء..وأهنىء الكويت بمناسبة الاحتفال خلال هذا الأسبوع بالذكرى الخامسة والخمسين للاستقلال والذكرى (25) للتحرير..لدينا ثقة أننا سنكون ناجحين بسبب قوة التحالف، ولا تستطيع أى دولة منفردة أن تتعامل مع هذا التحدى ولابد من تكاتف الدول المشاركة معا".

وقدم الشكر لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على قيادته الحكيمة، والدور المهم جدا الذى تلعبه بلاده فى مساندة هذا التحالف، كما قدم الشكر لكل الدول الممثلة فى التحالف..مؤكدا ثقته من نجاح التحالف، وفخر بلاده بأن تكون جزءا منه.

يذكر أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازى وصل إلى الكويت الأحد، للمشاركة فى فاعليات مؤتمر رؤساء أركان دول التحالف الذى يستمر لمدة يومين.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة، وتبادل الآراء، وتطوير البرامج، والآليات اللازمة لتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء بالتحالف وفقا لما تشهده المنطقة من أحداث، وتطورات بهدف الوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمى، والدولى.

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