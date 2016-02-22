داعش يطلق سراح آخر مجموعة من المسيحيين الآشوريين شمال سوريا

أعلنت المنظمة الأثورية الديمقراطية "مقرها الحسكة" شمال سوريا الاثنين، أن تنظيم داعش الإرهابى أطلق سراح المجموعة الأخيرة من المسيحيين الأشوريين الذى كانوا احتجزوا كرهائن العام الماضى.

وقال يونان تاليا من المنظمة فى تصريحات نقلتها شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية "إن 40 مسيحيا أطلق سراحهم وهم فى طريقهم إلى مدينة تل تمر شمال شرق سوريا".. مضيفا أن إطلاق سراح هؤلاء جاء بعد وساطة برئاسة أحد كبار الكهنة الآشوريين فى شمال البلاد.

واحتجز تنظيم داعش قرابة 230 مسيحيا أشوريا فى فبراير الماضى بعد سيطرة مقاتليه على مجتمعات أشورية فى الضفة الجنوبية من نهر الخابور فى محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

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