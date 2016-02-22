أخبار عاجلة

«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

داعش يطلق سراح آخر مجموعة من المسيحيين الآشوريين شمال سوريا

Google+ Print
داعش يطلق سراح آخر مجموعة من المسيحيين الآشوريين شمال سوريا داعش يطلق سراح آخر مجموعة من المسيحيين الآشوريين شمال سوريا

أعلنت المنظمة الأثورية الديمقراطية "مقرها الحسكة" شمال سوريا الاثنين، أن تنظيم داعش الإرهابى أطلق سراح المجموعة الأخيرة من المسيحيين الأشوريين الذى كانوا احتجزوا كرهائن العام الماضى.

وقال يونان تاليا من المنظمة فى تصريحات نقلتها (إيه بى سى نيوز) الأمريكية "إن 40 مسيحيا أطلق سراحهم وهم فى طريقهم إلى مدينة تل تمر شمال شرق سوريا".. مضيفا أن إطلاق سراح هؤلاء جاء بعد وساطة برئاسة أحد كبار الكهنة الآشوريين فى شمال البلاد.

واحتجز تنظيم داعش قرابة 230 مسيحيا أشوريا فى فبراير الماضى بعد سيطرة مقاتليه على مجتمعات أشورية فى الضفة الجنوبية من نهر الخابور فى محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل