مستشفى الأهلي - وليد سليمان يعود عقب مواجهة المصري

عبر محمد صلاح مهاجم روما عن رضاه عما يقدمه الذئاب حاليا وذلك بعد الفوز على باليرمو في الدوري الإيطالي وتسجيله لهدفين في المباراة.

وكان روما قد تمكن من الفوز بنتيجة 5-0 على باليرمو ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري أمس الأحد ليرتفع رصيد الفريق إلى 50 نقطة في المركز الرابع.

وصرح صلاح لموقع روما الرسمي "عودتي بعد الإصابة كانت صعبة، فهذه الإصابة هي الأولى في مسيرتي. نحن نسير بخطى جيدة، لست أنا فقط وإنما الفريق ككل".

وتابع اللاعب الذي ساهم في 13 هدفا مع روما في الدوري هذا الموسم "أنا سعيد للغاية لأنني سجلت ضد باليرمو لكن الأهم هو الفوز".

وعن رؤيته لأحداث اللقاء أوضح "بعد الشوط الأول كانت هناك بعض الشكوى من الفرص المهدرة لكن لحسن الحظ فزنا وسنستمر في تسلق جدول الترتيب".

وتحدث الدولي المصري عن هدفه الثاني في المباراة قائلا:"حينما حصلت على الكرة من راجا ناينجولان أردت تمريرها إلى إدين دجيكو لكن لمستي كانت سيئة والحارس قام بتضييق الزاوية. الفرصة الوحيدة لي كانت التسديد، فعلت هذا وسار الأمر بشكل جيد".

وأضاف صاحب الـ23 عاما "أنا سعيد لعودة كيفين ستروتمان فهو لاعب رائع وشخص جيد، أنا مسرور لعودته".

الجدير بالذكر أن كيفين ستروتمان شارك لأول مرة هذا الموسم بعد عودته من الإصابة كبديل في الدقيقة 78 ضد باليرمو.