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الطب الوقائى فى الأقصر يُواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

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الطب الوقائى فى الأقصر يُواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الطب الوقائى فى الأقصر يُواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
صرحت الدكتورة رقية ناصر، مديرة إدارة الطب الوقائى بالأقصر، بأن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، متواصلة لليوم الثانى على التوالى، بجميع أنحاء المحافظة بمراكزها السبع.

وأوضحت رقية ناصر، فى تصريحاتها، أن التطعيم يشمل الأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات عن طريق نقط على اللسان، مشيرة إلى إتمام تطعيم 57% من إجمالى العدد المستهدف الذى يبلغ 177 ألفًا و350 طفلاً وطفلة، ويشمل جميع الأطفال المصريين والأجانب المتواجدين على أرض المحافظة، من خلال أكثر من ألف فرقة ثابتة ومتحركة بالوحدات والمكاتب الصحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، إلى جانب المرور على المنازل، بمشاركة 1600 ممرض وفنى ومشرف من الطب الوقائى والصحة.

وأشارت إلى انطلاق الحملة، صباح أمس الأحد، وتنتهى الخميس المقبل، فى الفترة من السابعة صباحًا إلى الثالثة والنصف عصرًا بالمواقع الثابتة، والسابعة مساءً بالفرق المتحركة.

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