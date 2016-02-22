البورصة المصرية تربح 2.7 مليار جنيه.. ومؤشرها يرتفع 1.3% بختام التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، لدى إغلاق تعاملات اليوم /الإثنين/ مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية وسط حالة من التفاؤل سادت بين المستثمرين بعد التصريحات الإيجابية لمحافظ البنك المركزي عن البورصة المصرية، فضلا عن ارتفاع اسواق المال الخليجية والعالمية بعد زيادة أسعار النفط.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.7 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي اكس 30) بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 6086 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنسبة 0.47% ليبلغ مستوى 353 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 0.9% الى قيمته ليبلغ مستوى 717 نقطة.