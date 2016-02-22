التصريح بدفن جثة طالب شنق نفسه لمعاقبة والده له بعد استيلائه على 5جنيهات

أمر شريف شحاتة وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بالتصريح بدفن جثة طالب بالصف الأول الإعدادى شنق نفسه داخل حجرته بمنزلهم فى شبرا الخيمة، بسبب معاقبة والده له لاستيلائه منه على 5 جنيهات دون علمه.

تلقى المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغاً من مستشفى المطرية بوصول "أحمد. م.ف.ج" 13 سنة طالب بالصف الأول الإعدادى جثة هامدة، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية.

وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار احمرار حول الرقبة ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى، وبسؤال والده "مطيع. ف.ج" 38 سنة عامل بوفيه بشركة "جيت" للمقاولات، أكد قيام نجله بشنق نفسه مستخدماً رباط الحذاء وتعليقه بـ"جنش" المروحة داخل غرفته، وذلك لقيامه بمعاقبته لإستيلائه منه على مبلغ 5 جنيهات بدون علمه.

وبسؤال والدته "سماح. أ.ى" 35 سنة ربة منزل، أيدت كلام زوجها وأكدت تحريات المباحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية صحة الواقعة وأنه لا توجد شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1723 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة محمد عبد الرحمن وبإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.