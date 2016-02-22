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القبض على عاطلين بحوزتهما 24 قطعة حشيش فى الدقهلية

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القبض على عاطلين بحوزتهما 24 قطعة حشيش فى الدقهلية القبض على عاطلين بحوزتهما 24 قطعة حشيش فى الدقهلية
ألقت وحدة مباحث قسم ثان المنصورة، بمديرية أمن الدقهلية اليوم، القبض على عاطلين وبحوزتهما 24 قطعة من مخدر الحشيش.

وتلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، عن قيام عاطلين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة كفر البدماص.

وتم ضبط رزق.ا 30 سنة، عاطل ومقيم كفر البدماص، ومحروس.خ 39 سنة، عاطل ومقيم كفر البدماص، وبحوزتهما 24 قطعة حشيش كبيرة الحجم، ومبلغ مالى 2150 جنيها، هاتف محمول.

واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل اتصالهم بعملائهم.

تم تحرير المحضر رقم 2618 جنايات قسم شرطة ثان المنصورة لسنة 2016، وإحالة المتهمين للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

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