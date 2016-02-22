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جامعة الأزهر تفصل قارئ القرآن المزيف نهائيًا

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جامعة الأزهر تفصل قارئ القرآن المزيف نهائيًا جامعة الأزهر تفصل قارئ القرآن المزيف نهائيًا

الطالب عبد الرحيم عبد الراضي

قررت لجنة مجلس التأديب بكلية الصيدلة جامعة الأزهرفرع أسيوط، اليوم الإثنين، فصل الطالب عبد الرحيم عبد الراضي، بالفرقة الرابعة، الذي اشتهر مؤخرًا بقارئ القرآن الكريم المزيف، بشكل نهائي، بعد استجوابه فيما نسب إليه من ادعائه سفره إلى ماليزيا، ومشاركته في المسابقة العالمية للقرآن، وفوزه بالمركز الأول.
> وقال الدكتور رمضان عبد الله، عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، في تصريحات صحفية، إن مجلس التأديب قرر فصل الطالب نهائيًا من الجامعة، بعد التحقق من أكذوبته، وعدم صدق ادعاءاته،

وأضاف الدكتورعبد الله أن الطالب “قال في استجوابه إنه تعرض لمؤامرة وابتزاز وتهديد بالقتل، لكنه لم يقدم أي دليل على ادعاءاته من أي جهة، ما أدى إلى صدور قرار الفصل بحقه”، على حدي قوله .

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