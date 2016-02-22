محافظ المنيا: غدا بدء اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لبحث مشاكل الموطنين

أعلن اللواء طارق نصر محافظ المنيا، بدء انعقاد اللقاء الجماهيري لمواطني المحافظة، بمقر ديوان عام المحافظة غدا الثلاثاء، بحضور وكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز، والمدن، والأحياء لمناقشة القضايا والمشكلات التي يعاني منها المواطنين ووضع حلول غير نمطية لها وفى وجود المسئول المختص.

وأكد محافظ المنيا حرصه على انتظام اللقاءات مع المواطنين لخلق نوافذ مفتوحة أمام البسطاء للتعبير عن مشاكلهم وعرض مطالبهم بشكل مباشر، بعيدا عن الحواجز والتعقيدات الروتينية، بما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية المطلوبة لغير القادرين ومحدودي الدخل.

وقالت الدكتورة أمل عليوة مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، إن اللقاء سوف يعقد فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً كل ثلاثاء أسبوعياً.